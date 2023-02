Ein Schauspieler, der weiß, worauf es ankommt

„Aber all diese Arbeit hat sich ausgezahlt“, erzählt er mir im Gespräch. Er hat voller Begeisterung einen Beitrag zu dem, wie er sagt, „irre bewegenden Film, in dem so viel Herzblut steckt, geleistet“. Großes Kompliment für diese Arbeit und den Mut, sich so zu öffnen. Jakob schwärmt für seinen Beruf.

„Schauspielen ist eine besondere Art, den Menschen zu studieren. Man versetzt sich in andere Charaktere, denkt so wie sie und fühlt so wie sie. Man setzt sich damit auseinander, wie sie leben, wie ihre Hintergründe sie prägen und was sie ausmacht. Nur selten kommt man dem Menschen als Menschen so nahe wie beim Schauspielen und ist dabei Teil eines Filmes, der wiederum andere Menschen bewegen kann. Das macht Schauspielen für mich so besonders.“ Ein junger Mann, der schon ganz genau weiß, was ihm wichtig ist.