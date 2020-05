Doris Golpashin und Andi Knoll

Die gebürtige Oberösterreicherin Doris Golpashin beschloss bereits mit fünf Jahren, den Rest ihres Lebens auf der Bühne zu verbringen. In Wien aufgewachsen, nahm sie seit ihrem 15. Lebensjahr Schauspiel- und Gesangsunterricht und wirkte auch viele Jahre im ORF-Ballett mit.

Mit nur 17 Jahren wurde sie nach einem Casting Österreichs jüngste Radiomoderatorin. Diesem Medium blieb sie bei wechselnder Stationen (KRONEHIT, Ö3, HITFM) bis 2008 treu.

Nebenbei besuchte sie die Filmschule Wien - Regie, Drehbuch und Schauspiel - und spielte bei ihrem Lehrer Gerald Pichowetz auf der Theaterbühne 21. Für kurze Zeit war sie auch im Ensemble am Theater an der Wien, in "Anatevka" mit Karl Merkatz (1996).

Als Schauspielerin stand sie erstmals 1999 in "Kommissar Rex" vor der Kamera. Weiters spielte sie u.a. an der Seite von Jan Josef Liefers im ORF-Spielfilm "Life Is Live" und im Kinofilm "Free Rainer - Dein Fernseher lügt nicht" mit Moritz Bleibtreu. In Thomas Roths " Falco - Verdammt wir leben noch" sah man sie an der Seite von Manuel Rubey als Chouchou, 2010 folgte der Kinofilm "Jud Süß - Film ohne Gewissen" mitTobias Moretti und Moritz Bleibtreu. 2012 drehte sie erneut mit Thomas Roth für die TV-Reihe "Taunuskrimi".

Ihre TV-Karriere begann 2001 beim ORF, ehe sie 2003 zum Privatsender ATV+ wechselte.Im Jänner 2009 startete sie als Moderatorin von "Pink" bei PULS 4. Im Herbst 2010 gab es dann für Doris Golpashin mit den "Helden von Morgen" zusätzlich auch noch eine Aufgabe im ORF, zudem sie Anfang 2011 dann wieder wechselte. Seitdem präsentiert sie dort den Herbst-Event "Die große Chance" - gemeinsam mit Andi Knoll. Doch auch in Deutschland ist sie - als Backstage-Moderatorin beim Quotenhit von ProSieben und SAT.1, " The Voice of Germany" - zu sehen. Golpashin ist übrigens mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der in der gleichen ROMY-Kategorie nominiert ist, liiert.

Der Tiroler Andi Knoll arbeitete nach seiner Matura 1992 an der Handelsakademie Innsbruck bis 1994 als Moderator für diverse Südtiroler Privatradios.

Im Dezember 1993 führte ein Assessment-Center den sympathischen Talker nach Wien, wo seine Karriere mit einem Praktikum beim "Treffpunkt Ö3" begann. Seitdem hat er als Präsentator von Ö3-Sendungen wie "Hithotline", "Express", seinen Moderationen beim "Wecker" und seinen Auftritten bei zahlreichen "Ö3-Beachmanias" und "Mountainmanias" in ganz Österreich sein Fanpublikum.

Seine Fernseh-Karriere begann schleichend: Von 1999 bis 2008 sowie auch 2011 und 2012 kommentierte Knoll mit viel Witz die "Song Contest"-Übertragung in ORF eins. 2007 moderierte Andi Knoll das tägliche ORFeins-Magazin "wie bitte?", er meldete sich vom roten Teppich am " Life Ball" und von der Verleihung der " Amadeus Austrian Music Awards".

Im Sommer 2009 präsentiert Andi Knoll in "Auf Wieder-Sehen Österreich" in ORF eins Kultiges aus dem ORF-Archiv und Ende Jänner 2010 nahmen Prominente auf Andi Knolls "Comedy Couch" Platz. Außerdem präsentiert er seit 2011 " Österreich wählt", die große Ranking-Show. Im Herbst 2011 moderierte er erstmals gemeinsam mit Doris Golpashin den ORF-eins-Event "Die große Chance".