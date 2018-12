Reisetrends: So verreisten die Österreicher 2018

Die Metropolen Europas lagen bei Österreichs Städtereisenden 2018 hoch im Kurs. London belegt den ersten Platz in der Rangliste der beliebtesten Städteziele. Für den Hin- und Rückflug in die britische Hauptstadt zahlten Österreichs Reisende heuer durchschnittlich 127 Euro. Auch weitere Hauptstädte, wie Amsterdam (durchschnittlich 151 Euro), Berlin (durchschnittlich 86 Euro), Paris (durchschnittlich 165 Euro) und Lissabon (durchschnittlich 264 Euro) erfreuten sich großer Beliebtheit. Auf der Langstrecke entschieden sich Herr und Frau Österreicher am liebsten für einen Städtetrip nach Bangkok (durchschnittlich 574 Euro) und New York (durchschnittlich 512 Euro).