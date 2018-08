Die schönsten Reisen für Schokolade-Freaks

Auch in New York City haben sich einige der besten Chocolatiers niedergelassen: Auf der Tour durch Brooklyn halten die Teilnehmer an vier verschiedenen Stopps: Jacques Torres ist stolz darauf, nur natürliche Zutaten zu verwenden und teilt mit seinen Gästen sein Lebensmotto: „Schokolade ist gut für dich“. Im „The Chocolate Room“ entdecken und probieren die Teilnehmer den Schokoladen-Kuchen, der 2007 durch Oprah Winfrey Kultstatus erreichte. Selbstgemachte würzige Schokolade gibt es wiederum bei „Raaka Chocolate“ in Red Hook. Klassisch geht es bei Li-Lac zu, dem ältesten Schokoladenladen in Manhatten, der seine handgemachte Schokolade in Brooklyn herstellen lässt. Ab 46 Euro pro Person.