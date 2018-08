Die exklusivsten Privatinseln der Welt

Ebenso zum Archipel der Seychellen zählt die Privatinsel Felicité. Dort hat 2016 das Six Senses Zil Pasyon als einziges Hotel eröffnet. Beim Bau der Edel-Unterkunft achteten die Planer darauf, möglichst wenig in die Natur einzugreifen. So konstruierten sie die Villen einfach rund um die für die Seychellen so typischen Felsformationen. Erreichbar ist das Eiland per Helikopter von den größeren Inseln