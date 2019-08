Toplitzsee: Ein Kleinod im Salzkammergut

Ein kurzer Spaziergang von Gößl am Grundlsee zum Toplitzsee. Doch statt in die „ Fischerhütte“ geht’s zuerst auf die motorisierte Doppelplätte. Mitten am See bleibt der Bootsführer stehen. Kinder und Erwachsene hören gespannt zu, wenn das Original aus dem Ausseerland die Legende vom Schatz erzählt, den die Nazis in den Tiefen des salzhaltigen Sees versenkt haben sollen und der bis heute nicht gefunden wurde. Mit Leidenschaft berichtet er von einer gehobenen Truhe, die randvoll mit Bierkapseln befüllt war, von englischem Falschgeld und von den Amerikanern, die in mehreren Tauchgängen den See abgesucht haben – erfolglos. Dafür haben Biologen 1983 erstmals einen Wurm entdeckt, der in den sauerstofffreien und schwefelwasserstoffhaltigen Tiefen des Sees lebt.