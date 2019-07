Abkühlung beim Gipfelbaden auf über 1.800 Meter Seehöhe

Schladming-Dachstein: Wasser in allen Variationen

Das Lebenselixier Wasser spielt generell eine zentrale Rolle in der Urlaubsregion. Schladming-Dachstein gehört mit 1.000 Quellen, 300 Bergseen und 100 Wasserfällen zu den wasserreichsten Regionen in den Alpen. Es zeigt sich bei Wanderungen in verschiedensten Formen: Der Themenweg „Wilde Wasser“ mit den 140 Meter hohen Riesachfällen geht von Schladming in das Rohrmooser Untertal und wurde bereits als „ National Geographic Wanderweg“ international ausgezeichnet.

Für Abkühlung sorgen auch die Klammen, wie die Silberkarklamm in Ramsau am Dachstein oder die Wörschachklamm. Die Enns lässt das Herz von Rafting-Begeisterten höherschlagen. Auf ihr sind Wildwassertouren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen möglich – auch für Kanusportler. Seit heuer wird das „Flusswandern“ angeboten.

Details: www.schladming-dachstein.at/wassererlebnisse.