Steigende Preise für Skipässe: „Für Familie kaum leistbar“

Die Skigebiete versuchen dem Preisverdruss der Skifahrer mit Schnäppchen für einzelne Zielgruppen zu entgegnen. So gibt es in manchen Skigebieten gratis Übungshänge für die kleinsten Einsteiger. In den großen Pinzgauer Skigebieten Saalbach, Zell am See und Kitzsteinhorn zahlt die Generation U19 jeden Samstag nur 10 Euro für einen Tagesskipass. In der Skiregion Amadé gibt es für über 60-Jährige in der Vor- und Nachsaison bei ausgewählten Hotels zu einem einwöchigen Urlaub gar den Sechstagesskipass gratis dazu. In der Ladies Week Ende März gibt es bei Buchung im Doppelzimmer für Frauen einen Sechstagesskipass dazu.