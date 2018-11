Studie zeigt, was Wintersportler wirklich wollen

Wenn es ums Skifahren geht, sind die Österreicher am liebsten die Nummer eins – das trifft aber nicht auf alle Bereiche zu. Das ergab jedenfalls die aktuelle Studie „Best Ski Resort“ der Mountain Management Consulting in Kooperation mit der Universität Innsbruck/ Bozen. Gesamtsieger ist die italienische Wintersportregion Kronplatz vor dem schweizerischen Zermatt. Den dritten Stockerlplatz teilen sich Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol und das Südtiroler Gröden.

Im Rahmen dieser größten, regelmäßig durchgeführten Kundenzufriedenheitsstudie im Alpenraum ging es darum, nach welchen Kriterien Urlauber ihr Skigebiet aussuchen und wie zufrieden sie damit sind. Knapp 46.000 Skifahrer und Snowboarder in 55 Skigebieten im ganzen Alpenraum wurden direkt an der Piste interviewt.

In der Kategorie Beförderungskomfort lässt der Gesamtsieger seine Konkurrenten weit hinter sich. Auch Schneesicherheit, Freundlichkeit und Gastronomie im Südtiroler Skigebiet kommen besonders gut an. Das Länder-Ranking fällt ebenfalls in dieser Reihenfolge aus: Italien und Schweiz vor Österreich.