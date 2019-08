Seebären-Hotspot Kaikoura: Jede Richtung eine andere Landschaft

Das letzte Stück der dreistündigen Küstenwanderung um die Halbinsel, auf der Kaikoura liegt, führt oft an Klippen entlang, die Felsen nehmen interessante Formen an.

Und am Ende wartet am Straßenrand ein legendärer Imbissstand mit himmlischem Crayfish (Languste), für den die Region bekannt ist – und günstig ist es obendrein. Wundert uns nicht. In der Sprache der Maori bedeutet kai schließlich „Essen“ und koura „Languste“.