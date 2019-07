Der nächste Wasserfall ist in Island nie weit

In der Höhle wartet ein Schatz

Je näher man kommt, desto mehr dröhnt die Kraft des stürzenden Wassers in den Ohren, der feine Sprühnebel legt sich auf die Haut. Islands große Wasserfälle besucht man am besten auch bei Sonnenschein mit dem Regenmantel, will man sich nähern. Das kann man beim Skógafoss auf drei Ebenen: Zum einen geht man einfach vom Parkplatz gerade aus und so nah dran, wie man sich traut. Je näher, desto größer die Chancen auf einen Schatz: Der Legende nach soll in der Höhle hinter dem Wasserfall eine Kiste mit Gold liegen – ein Faible für Sagen, Feen und Trolle haben die Isländer ohnehin.

Oder man geht rechts vom Wasserfall einen steilen Weg nach oben, dann kann man entweder etwa auf mittlerer Höhe Halt machen und ein Foto schießen, oder man steigt noch weiter hinauf zu einer Plattform, von der man auf die Fallkante sehen kann. Im besten Fall kommt man mit Fotos von allen drei Perspektiven nach Hause.

Der nahe Ort Skógar gilt übrigens als südlicher Zugang zum ewigen Eis des Eyjafjallajökull, der durch seinen Ausbruch 2010 den Flugverkehr erheblich einschränkte.