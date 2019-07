Top 3: Was Sie in Valencia nicht verpassen sollten

Die Stadt, eine einzige Galerie

Zu Mittag in Valencia angekommen, wird sofort klar, dass die Uhren hier anders ticken. Dass man in Spanien Siesta hält, ist natürlich nichts Neues, aber die leer gefegten Straßen sind eindrucksvoll. Nicht nur wegen der Ermangelung an Menschen, sondern auch wegen den heruntergelassenen Rollläden. Die sind nämlich bemalt oder besprayt und prägen ein Stadtbild, das auch sonst nicht ohne Streetart an den Hausfassaden auskommt. Kein Vandalismus, sondern Auftragswerke. Audrey Hepburn, Salvador Dali oder Frida Kahlo lachen etwa von den Rollläden, oft gibt die Kunst auch einen Hinweis darauf, was sich hinter dem Tor versteckt. Kleine Kritzelein und große Murals finden sich an den Fassaden und so verwandeln sich Straßen und Gassen in Galerien.