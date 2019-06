Top 3: Das sollten Sie in Sintra nicht verpassen

Kurzurlaub im Süden Portugals: Da denkt man an Sonne, Sandstrand, Meeresrauschen und den Tagesausflug nach Lissabon. Am Urlaubsort angekommen, fällt noch ein anderer Name: Sintra, entzückendes Bergstädtchen mit märchenhaftem Schloss und magischer Burg. Das dürfe man nicht verpassen!

Was Vermieterin, Urlaubsbekanntschaft wie Kellner vorschlagen, kann so falsch nicht sein. Und wirklich: Der Ort empfängt einen mit kristallklarer Bergluft, herzigen Häusern, kunstvoll arrangierten Azulejos (Keramikfliesen) und prunkvollen Türmen, die zwischen Häuserdächern und Baumwipfeln emporragen.