Sogar bei Regen: Warum der Lake District bei jedem Wetter überzeugt

Auch ein paar Häuser weiter wartet ein Blick in die Vergangenheit. In der Gingerbread Bakery wird noch nach dem Originalrezept aus 1854 von Sarah Nelson gebacken. Die Touristen stehen Schlange, um im Shop diese würzigen, köstlichen Lebkuchen zu kaufen, die idealerweise noch an Ort und Stelle verspeist werden, weil sie frisch einfach am besten schmecken. Stolz erzählt Steve, der seit dreißig Jahren in der Bäckerei arbeitet und als einziger Mitarbeiter das Rezept der Familie Nelson kennt, dass schon Jamie Oliver versucht habe, hinter das Geheimnis zu kommen, es ihm aber nicht gelungen sei.

Schwarze Schafe müssen es sein

Die Wolken bleiben am nächsten Tag, aber der Regen verschwindet. Guide Ann freut sich, denn die Wanderung auf den Latrigg steht auf dem Programm und sie weiß schon, was uns erwartet. Ist das erste, doch recht steile Stück gemeistert, warten ab der Waldgrenze nur noch Mini-Steigungen und fantastische Ausblicke auf Keswick und die Umgebung. Die besteht zu einem Großteil aus sanftrunden Hügeln in verschiedenen Braun-, Rot- und Grüntönen. Bricht dann noch ein kleiner Lichtkegel durch die Wolkendecke, ist die Stimmung perfekt. Da ist sie also, diese Inspiration.