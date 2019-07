Waldviertler "Lebensweg", ein Geheimtipp für Weitwanderer

Noch ein Geheimtipp

Was beide Abschnitte gemeinsam haben: Die einheitliche gelbe Markierung mit grünem Lebensweg-Aufkleber, die brillante Dokumentation im Tourentagebuch und viel Einsamkeit. Im Gegensatz zu anderen Weitwander-Trampfelpfaden ist der Lebensweg noch ein Geheimtipp – vielleicht auch deswegen, weil er durchaus kein Spaziergang ist und auch so manches Steilstück zu bewältigen ist: An der offiziellen Einstiegsstelle in Laimbach am Ostrong sind gleich einmal 500 Höhenmeter auf den 1.056 m hohen Peilstein zu bewältigen, bevor es wieder 700 Höhenmeter bergab geht.

Damit der Lebensweg kein Leidensweg wird, sollte man ihn gut planen – Ortschaften mit Gasthäusern und Übernachtungsmöglichkeiten sind im Waldviertel dünn gesät. Zusätzliches Manko für alle, die nur Teilabschnitte des Lebensweges durchwandern, sind die spärlich vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel. Speziell an den Wochenenden gibt’s so gut wie gar keine Busverbindungen, sodass man mitunter auf Taxis angewiesen ist, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen.

Oder man wandert, so wie’s ohnehin gemeint ist, den ganzen Weg ab – und lässt dabei sein ganzes Leben Revue passieren.