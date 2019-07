Warum diese sieben Seen sehr speziell sind

Aus drei mach eins: Die Lakes of Killarney in der irischen Grafschaft Kerry auf der Halbinsel Iveragh im Südwesten Irlands sind tatsächlich drei miteinander verbundene Seen. Idyllisch mitten im Killarney Nationalpark gelegen, erstrecken sich der Lough Leane, der Muckross Lake und der Upper Lake auf einer Fläche von 22 Quadratkilometern.

Einer Legende nach hat eine junge Frau, die von ihrem Liebhaber abgelenkt wurde, vergessen, den Abdeckstein wieder auf den Brunnen der Familie zu legen. So füllte sich am nächsten Morgen das Tal mit Wasser und die Seen von Killarney entstanden. Mythos hin oder her - wer irische Landschaft wie aus dem Bilderbuch erleben möchte, sollte hier Halt machen.