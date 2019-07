15 Fakten: Was wissen Sie über Kärntens beliebtesten See?

Gratis Baden

Viele Orte gibt es nicht an denen man umsonst ins kühle Nass hüpfen kann. Freie Einstiegsstellen findet man in der Teixelbucht und beim ehemaligen Marietta-Strandbad am Ortseingang von Reifnitz. In Sekirn, Dellach und Reifnitz können Gäste zu moderaten Eintrittspreisen in die Strandbäder gehen.