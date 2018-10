Warum wir 2019 ins Piemont reisen werden

3. Platz: Nordperu

Seit der Machu Picchu an seine touristische Kapazitätsgrenze stößt, bewegen sich die Ströme auch in den Norden - zu Recht, denn die Region ist eine eindrucksvolle Essenz dessen, was Reisen in Südamerika spektakulär macht. Hier findet man einige der ältesten Kulturen des Kontinents in einer der wildesten Landschaften der Welt. Eine Seilbahn führt nun hinauf nach Kuélap, so wird die eindrucksvolle Festung leichter erreichbar. Der Norden bietet neben atemberaubender Natur eine Reihe vielfältiger Siedlungen ausgedehnter Königreiche, abgelegene Dörfer und historische Ruinenstätten. Trotzdem strotzen Städte wie Trujilo, Cajamarca und Huarez vor Leben.

Nicht verpassen sollte man die klare Laguna 69. Die Wanderung ist hart, aber lohnend. Die Küste im Norden ist außerdem ein Geheimtipp für Surfer.

Beste Reisezeit: Von Juni bis August herrscht Trockenzeit im Hochland und in den Regenwäldern, da ist die beste Zeit zum Wandern. Die Hochsaison an der Küste ist von Dezember bis Februar.