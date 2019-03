Kroatien: Leinen los und Freiheit auf dem Wasser

Beim Frühstück fallen die ersten Strahlen der Morgensonne über die Hügel von Šolta an Deck. Auch in die Boote ringsum kommt Leben und bald ist die Bucht wieder verlassen; fächerförmig verlieren sich die Spuren der Schiffe in der Weite der Adria. Gesteuert wird unser Kat von der Flybridge aus, wo man bequem sitzt und eine herrliche Rundumsicht genießt. Schon von weitem erkennen wir unser nächstes Ziel – die Stadt Hvar. Hoch oben am Bergrücken thront die Festungsanlage, vor uns erstreckt sich der malerische Hafen mit dem von Palmen gesäumten Kai und den schmucken alten Häusern. Wir kaufen frisches Brot und beobachten von einem Café aus das geschäftige Treiben.

Zu Mittag laufen wir wieder aus, die fjordähnlichen Buchten der Insel Korcula sind unser nächstes Ziel. Am späten Nachmittag lassen wir den Anker in einer Bucht fallen, die gerade groß genug für den Katamaran ist. Es ist absolut ruhig, kein einziges Haus oder anderes Boot stört unser Paradies. Macchia und Kiefern wachsen das felsige Ufer hinauf, das glasklare Wasser lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein. In der Bordküche, die mit allen Finessen ausgestattet ist, bereiten wir das Abendessen zu, eingenommen wird es als Candlelight Dinner auf dem hinteren Deck. Über uns spannt sich ein funkelnder Sternenhimmel, bald steigt der Vollmond durch die Baumwipfel empor. Schöner kann ein Tag nicht enden.