Influencer packt aus: Im Schlaf verdiente er 50.000 Euro

Andere blättern viele Tausender dafür hin, Urlaub im Luxushotel zu machen, der Brite Alex Shannon wird dafür bezahlt. Und nicht gerade wenig, wie die Daily Mail berichtet. Der 35-jährige Journalist, der mittlerweile in Los Angeles lebt, postet unter @followthenap Bilder von sich in luxuriösen Suiten und hat damit ca. 50.000 Euro in 18 Monaten verdient – ein "Nebenjob". Darunter das Four Seasons in San Francisco und das Armani in Dubai.

Hotels, Kofferfirmen, Airlines und Pyjama-Marken würden ihn ständig kontaktieren, weil sie mit ihm zusammenarbeiten wollen, erzählte Shannon dem Blatt.