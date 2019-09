US-Agentur wirbt für Urlaub in Polen - mit Bild von Prag

"#sunset in Poland", steht unter dem Foto auf Instagram. Ein wunderschöner Blick aus der Vogelperspektive auf Fluss, Brücken und Altstadt. Die Stadt ist auf alle Fälle eine Reise wert. Doch ist das die Weichsel in Warschau? Oder die Weichsel in Krakau? Weit gefehlt. Es ist die Moldau in Prag, Tschechien.