Im Ländle am Gipfel der Wanderlust

Dass im Bregenzerwald 30.000 Kühe leben und nur halb so viele Menschen, macht sich prompt an einem Sonntag im Hochsommer bemerkbar. Niemand weit und breit in Schnepfau, den man nach einer Einkehrmöglichkeit fragen kann. Dafür lockt vor dem Eingang einer Sennerei ein großer Kühlschrank, aus dem man sich auch außerhalb der Öffnungszeiten bedienen kann. Feinster Bergkäse – drei, sechs oder zehn Monate gereift.

Die Bezahlung erfolgt über einen Briefkasten und setzt ein gewisses Grundvertrauen in den Menschen voraus. Nicht die schlechteste Basis für das Miteinander. Wer das nun naiv oder gar weltfremd nennt, dem sei eine Reise in den Bregenzerwald ans Herz gelegt. Wien, Linz oder Graz wirken hier ewig weit weg, und selbst das nahe Dornbirn fühlt sich ferner an, als es die zwanzig flotten Autominuten vermuten lassen.