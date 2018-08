Nostalgie-Radeln entlang der Ybbs

Die Historie ist auch nach weiteren 20 Kilometern in Kogelsbach erlebbar: Dort wurde die ehemalige Bahnstation in eine Labe- und Ladestation (erstere für die Radler, letztere für E-Bikes) umfunktioniert. Wenig später, in Göstling/Ybbs, schlägt nicht nur das Herz des Radlers, sondern auch das des wahren Eisenbahnfans höher: Von hier an bis zum Ziel in Lunz am See sind die Schienen noch durchgehend erhalten. Grund dafür ist, dass diese Trasse der ÖGLB (Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen) gehört – und die weigerte sich, wie uns ein ehrenamtlicher Mitarbeiter erzählt, die Trasse für den Radweg freizugeben.Von Zügen befahren wird die Strecke bis Lunz mangels Nachfrage derzeit nicht (siehe Info „Ötscherland-Express“), Nostalgiegefühl vermitteln die verrosteten Schienen allemal.