Tirol, so ursprünglich wie es in unseren Köpfen ist

Unterkunft Hotel Post in Steeg. Feines, familiengeführtes 4*-Haus mit Schwerpunkt auf Kulinarik. Toller Wellnessbereich. Direkt am Lechweg. Viele Pauschalen, z. B. Natur und Genuss: 4 ÜN inkl. Verwöhnpension und 1 Gourmetabend im Hauben-Restaurant „Postamt“, 2 Wunschbehandlungen u.v.m. ab 391 €/P im DZ. Tel. 05633/ 5307. www.poststeeg.at

– Empfehlenswerte Adressen im Tannheimer Tal: La Soa Chalets (www.la-soa.at) und Wellnesshotel Engel in Grän (www.engel-tirol.com).

Essen und Trinken Restaurant zur Geierwally, Elbigenalp: Kochen am offenen Herd (5 Gänge, all you can eat, 20 €) immer am Montag, sonst à la carte. www.zur-geierwally.at

–Schaubrennerei Lechtaler Haussegen in Elbigenalp: Edelbrände, Liköre, Gin, inkl. Verkostung und Verkauf. Tel. 0676/ 34 43 422, lechtaler-haussegen.at

– Petersbergalm in Hinterhornbach: Sennerei-Hütte mit Suppen, Hausmannskost, Jause, Kuchen (alles hausgemacht). www.petersbergalm.at

–Sonnalm Jöchelspitze. Herzhaftes Bergfrühstück mit heimischen Produkten inkl. Tee, Kaffee und Saft immer am Samstag (noch bis 8. September), 8–11 Uhr, 16 €, joechelspitze.at

–Schrofen Hütte in Jungholz: gut bürgerliche Kost. Spezialität ist der Tirolerhut: Mischung aus Tischgrill und Fondue, mit Holzkohle betrieben, 24,90 €/P. www.schrofen-huette.at

– Krinnenalpe bei Nesselwängle: Genuss mit Blick auf die Gimpelgruppe. Spezialitäten sind Hüttenpfanne und Kaiserschmarrn. www.krinnenalpe-tirol.at