Wo es so schön ist, dass es fast kitschig ist

Als sie in Brixen halten, schlendern Ferdinand und seine Tante durch die herzigen Gassen des mehr als 1000 Jahre alten Zentrums, einst Reisestation der Kaiser und prunkvolle Bischofsstadt. Sie stoßen auf kleine Boutiquen, einladende Kaffeehäuser und beeindruckende Bauten. Zwischen Domplatz und Hofburgplatz steht der hölzerne Soliman, der an den Elefanten erinnert, der auf seiner Reise nach Wien im 16. Jahrhundert in Brixen Halt machte.

Keine Elefanten, aber Lamas und Alpakas gibt am Waldharthof, auch Teil des "Roten Hahns", in Natz-Schabs zu sehen. Zusätzlich zu ihren Ferienwohnungen bieten Erich Tauber und sein Sohn Andreas Spaziergänge mit den Tieren an.