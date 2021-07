Neuer Glanz im Wüstensand

Ein echter Hammer sind die Zimmer und Suiten. Die kleinsten, die King Classic Rooms, sind jeweils 56 groß. Alle sind auffallend hell in eleganten Weiß-und Beigetönen eingerichtet, bieten großes Marmorbad und Regendusche, Ferragamo-Toiletteartikel, begehbaren Kleiderschrank sowie Meer- oder Golfplatzblick. Auf Wunsch kommt sogar der Duft-Butler ins Zimmer. Rumäne Tudor lässt uns an fünf sündteuren „Neom“- Organic-Aromen schnuppern, erklärt welche sich für Honeymooner bzw. für Gestresste am besten eignen. Während wir dinieren, sprüht er das gewählte Parfum auf Kopfpolster, unter die Bettdecken, auf die Handtücher. Der Zauber betört aber nicht unsere Sinne – als wir drei Stunden später in unser Zimmer zurückkehren, ist vom Duft nichts mehr zu riechen.

Im Gegensatz dazu steigt uns am wunderbaren Badestrand – die Auflagen der Holz-Sonnenliegen sind bequeme 15 cm dick – immer wieder unangenehmer Dieselgeruch in die Nase. Wassermotorräder (Jet-Ski) sind eben nicht jedermanns Sache. Nach einer Beschwerde müssen die Gäste diesen Spaß weiter draußen am Meer genießen. Wie man sieht – die serviceorientierte Waldorf-Astoria-Crew ist stets um eine rasche Problemlösung bemüht.