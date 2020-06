Abu Dhabi: Die reichste Stadt der Welt

Ebenfalls erst wenige Monate alt, aber schon ganz fertig zeigt sich das benachbarte Park Hyatt Saadiyat Island. Die Lobby ist ein wenig düsterer als die des "The Regis", aber auch hier scheinen, wie der KURIER-Blitzbesuch ergab, Service, Strand und Interieur 1a zu sein. Für süße Sünden sorgt ein Grazer Patissier, der die Vorzüge von Saadiyat Island anpreist: "Auf unserem Strand brüten im Oktober die Schildkröten. Darum werden unsere Gäste auch auf Holzpfaden zum Strand geführt, um die Brutstätten nicht zu stören. Mit etwas Glück kann man vom Strand aus Delfine beobachten." Besonderes Plus: Privatvillen mit eigenen Pools. Beide Resorts verfügen zudem über schöne Spa-Bereiche – mit einem Nachteil, mit dem man in allen muslimischen Ländern leben muss: Die Relaxzonen sind für Damen und Herren getrennt. Am Strand gibt’s aber keine Geschlechtertrennung.