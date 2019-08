Highspeed-Züge: In diesen Ländern reisen Sie am schnellsten

Außerhalb Europas

China hat mit 31.043 km mit großem Abstand das längste Schienennetz - und der Ausbau geht rasant weiter. Mehr als 7.000 km Schienen sind derzeit in Bau. Historisch nimmt natürlich der Shinkansen in Japan eine bedeutende Rolle ein: Er ist seit 1964 in Betrieb. Der ostasiatische Inselstaat belegt mit einer Reichweite von 3.041 km Streckennetz Rang 2.