Schnell-Check: Diese neun Fehler sollten Zugreisende vermeiden

4. Telefonieren reduzieren: Ständiges Telefonieren, ohne Ankündigung und im schlimmsten Fall lautstark noch dazu, sollte vermieden werden. Handyklingeltöne auf lautlos stellen.

5. Sitze und Gang nicht mit Gepäck blockieren: Jeder Flugreisende weiß, welche Ausmaße sein Koffer beim Check-In haben darf, jeder Autobesitzer kennt seinen geliebten Kofferraum. Faustregel: Ein Stück Traglast (also ein großer Koffer) und ein Handgepäck. Wie im Flugzeug unterm Sitz, in der Gepäckablage oberhalb oder in den eigens dafür vorgesehenen Gepäckregalen in Großraumabteilen verstauen. Das sollte Ihnen Diskussionen mit anderen Passagieren in vollen Zügen ersparen.

6. Geruchsintensives Essen meiden: Proviant für die Zugfahrt mitnehmen ist richtig und in Ordnung. Nicht jeder kann oder will sich das Bord-Restaurant leisten, sofern eines vorhanden ist. Es braucht keine Geruchspolizei, doch Döner und Burger, schnell noch vor Fahrtantritt gekauft, sorgen beim Auspacken und Verspeisen zu Recht für Naserümpfen im Waggon. Auch der schmackhafte Vorarlberger Bergkäse, der vom Ländle nach Wien im Railjet mitgeführt wird, sollte vorsichtshalber in der Verpackung bleiben.

7. Schuhe möglichst anlassen: So viel noch zum Thema Geruch.