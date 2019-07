Man muss sich im Urlaub nicht alles gefallen lassen: Was tun bei Mängeln?

Die Hauptreisezeit läuft an und damit häufen sich die Beschwerden von Urlaubern, deren Aufenthalt nicht nach Wunsch verlaufen ist. Nicht alle Probleme im Urlaub müssen vom Verbraucher hingenommen werden, informierte das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in einer Aussendung am Montag.

Tipps

Unverzüglich melden

Um die Chance auf Schadenersatz zu erhöhen, sollten Mängel sofort gemeldet und Beweise gesichert werden. "Sobald Sie einen Mangel feststellen, sollten Sie beim Reiseveranstalter unter Setzung einer angemessenen Frist vor Ort kostenlose Verbesserung verlangen. Es ist sehr wichtig, Mängel unverzüglich zu melden, denn sonst kann sich das negativ auf etwaige Preisminderungsansprüche auswirken", betonte Barbara Forster, Juristin beim EVZ Österreich.

Mit Fotos oder Videos festhalten

Die Juristin riet zudem, die Mängel immer mit einem Foto oder Video zu dokumentieren und die Beschwerde schriftlich einzubringen.