Al Andalus – Im Königszug zu den Schätzen Andalusiens

Alle sind voller Erwartung. Australier, Südamerikaner, Engländer, Spanier, Deutsche und Österreicher treffen einander im Zentrum von Sevilla. Bei einem gemeinsamen Rundgang wird man sofort vom Flair der Stadt gefangen genommen. Man spaziert vorbei an prächtigen Häusern, jede Fassade ist einzigartig und auf das aufwendigste verziert. Der frühere Reichtum von Sevilla ist auch in der weiten fünfschiffigen Kathedrale spürbar und ganz besonders im prächtigen Königspalast, dem Alcázar.

Am Bahnhof wartet der Al Andalus. Ein Teppich ist am Bahnsteig ausgerollt, jeder Fahrgast wird herzlich begrüßt und in den nostalgischen Salonwagen geleitet. Mit einem Glas Champagner wird auf die Reise angestoßen. Man fühlt sich gleich wohl im Luxuszug Al Andalus, der für die nächste Woche unser rollendes Hotel sein wird.

Fast unmerklich setzt er sich in Bewegung. Jetzt ist es Zeit, sich mit seiner Suite vertraut zu machen. Mahagoni getäfelt, mit bequemer Sitzgruppe, die am Abend in ein Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten verwandelt wird. Direkt angeschlossen das private Bad mit Dusche und WC.

In Jerez de la Frontera hält der Al Andalus über Nacht, auf einem ruhigen Nebengleis im Bahnhof. Im Salonwagen trifft man sich an der Bar, wo ein Gitarrist mit spanischen Melodien in den Abend begleitet.