Gratis-Urlaub für Handy-Verzicht in den Dolomiten: 19.000 Bewerber

19.000 Bewerber hat es für einen fünftägigen Gratis-Urlaub auf einer Berghütte auf 2.000 Metern Seehöhe unweit der Marmolada in den Dolomiten gegeben. Zehn Personen wurden nun ausgewählt. Sie müssen während ihres Aufenthalts in der Hütte " Onorio Falier" ganz auf technologische Geräte inklusive Handys verzichten und Arbeiten in der Natur für Gemeinden im Raum von Agordo verrichten.

Das Experiment wird von einem Psychologen begleitet. Er soll herausfinden, wie sich der Urlaub ohne Technologie und Soziale Netzwerke auf die Gesundheit der Probanden auswirkt. 19.000 Personen aus aller Welt hatten sich beworben, darunter waren 4.000 Menschen von Ländern außerhalb Europas.