Erdige Trails, himmlische Genüsse: Mountainbiken in Südtirol

Ütia heißt Hütte im Ladinischen. Mit diesem Wissen kommt man als hungriger Mountainbiker in den Südtiroler Dolomiten recht weit. Und wenn der ladinische Hüttenwirt Gerstensuppe, Käseknödel und Schlutzkrapfen auftischt, ist man sowieso am Weg in die kulinarische Seligkeit.

Ein himmlischer Pfad ist der Bindelweg. Er verbindet Pordoijoch mit Fedaia-Pass und bietet viel Dolomiten-Pracht auf wenigen Kilometern. So blickt man ungehindert auf die schneebedeckte Marmolata, der mit 3.343 Meter höchste Berg der Dolomiten.