Urlaub ohne Mobiltelefon und Internet: Welche Gefühle das auslöst

Für viele ist es unvorstellbar: Ein Urlaub ohne Internet, ohne Soziale Medien, und auch ohne Mobiltelefon, ohne Laptop und ohne Navigationsgeräte. Forscher der Universitäten von East Anglia und Greenwich in England sowie der technischen Universität von Auckland in Australien haben jetzt in einer kleinen Studie erforscht, wie es einer Gruppe von Testpersonen damit ging: Und zwar bevor sie offline gingen, während ihrer "Digital Detox"-Zeit und danach, als sie wieder mit dem Internet verbunden waren.