Die besten Selfie-Spots auf Reisen

3. Türkei

Wer Ballons nicht nur in die Luft steigen lassen, sondern selber in einem mitfahren möchte, sollte nach Kappadokien in der Türkei reisen. Hier können Touristen inmitten zahlreicher Heißluftballons 2.000 Meter über die von Wind und Wetter geformte Landschaft gleiten — besonders der Sonnenaufgang ist ein einmaliges Selfie-Erlebnis. Eine Ballonfahrt dauert in der Regel etwa eine Stunde und in jedem Korb haben rund 20 Personen Platz. Um den wunderschönen Sonnenaufgang mitzuerleben, heißt es aber früh aufstehen.