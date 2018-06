Verreisen mit Hunden: Die besten Tipps

Unterschiedliche Einreisebestimmungen beachten

Bevor es mit dem Vierbeiner auf Reisen geht, sollten sich Hundebesitzer über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes informieren. Am einfachsten ist die Einreise in EU-Länder aus EU-Ländern. Hierfür wird lediglich eine gültige Tollwutschutzimpfung benötigt, der Hund muss gechipt sein und der blaue Heimtierausweis mitgeführt werden. Am strengsten sind Island, Australien und die USA, erklären die Urlaubspiraten: Für Island muss eine Importgenehmigung vom Leiter des Veterinäramtes eingeholt werden. Außerdem müssen die Tiere nach Einreise für mehrere Monate in völliger Isolation leben, weshalb für Touristen keine Einreisegenehmigungen erteilt werden. Im Falle von Australien muss sich der Hund sechs Monate vor Abreise durchgehend im Exportland aufhalten. Außerdem werden unter anderem eine Tollwutschutzimpfung, eine Blutprobe und eine Titerbestimmung benötigt. Die Vierbeiner von Reisenden aus einem EU-Land müssen mindestens 30 Tage in Quarantäne verbringen. Außerdem darf die Einfuhr nur über Sydney, Melbourne und Perth erfolgen. Einige Hunderassen sind von der Einreise sogar komplett ausgeschlossen, wie zum Beispiel Pitbull-Terrier und American Pitbull. Wer seinen Hund mit in die USA nehmen möchte, benötigt ein Gesundheitszeugnis. Zudem muss der Vierbeiner mindestens 30 Tage vor Einreise gegen Tollwut geimpft werden.