Die beste Zeit für das schönste Naturspektakel in Nordirland

In eindrucksvoller Erinnerung bleibt die Naturgewalt nach einer Wanderung vom Dunseverick Castle – oder was davon übrig geblieben ist – entlang der UNESCO-geschützten Küste. Der Ausblick wird mit jedem Kilometer schöner. Links grasen Tiere auf satten grünen Wiesen, rechts fallen die Klippen steil ab. Wer die Wanderung gut organisiert und am Nachmittag losmarschiert, sieht, wie die langsam untergehende Sonne die dominierenden Farben – Rot, Grün und Braun – noch besser zur Geltung bringt.