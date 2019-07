Nach Ibiza-Skandal: Wie es um die Buchungen auf der Insel steht

Was Österreicher am Abend des 17. Mai 2019 gemacht haben, werden wohl viele in Erinnerung behalten. Es war der Abend der Veröffentlichung des heimlich aufgenommenen "Ibiza-Videos", das Heinz Christian Strache und Johann Gudenus mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte zeigt, und das zum Bruch der Regierungskoalition führte. Während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch im vollen Gange sind, gibt es neben den Vengaboys, deren großer Hit neben "We're going to Ibiza" auch " Boom, Boom, Boom, Boom!!" ist, auch noch einen weiteren Profiteuer des Skandals. Aufgrund der wochenlangen nationalen und internationalen Berichterstattung in den Medien stieg das Buchungsvolumen in Österreich für Ibiza im Vergleich zum Vorjahr um 46% an, wie die Plattform Urlaubsguru berichtet.