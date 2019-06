Schon wieder Ibiza. Zwischen Kinderprogramm und 80's Nostalgie

Mit Anfang Juni startete das Haus auf der Baleareninsel eine Eventreihe im Stil der 1980er-Jahre. Schauplatz der fulminanten Show ist der Poolbereich des Hotels, wo eine riesige Bühne steht. Betritt man die Location, fühlt man sich sofort um 30 Jahre zurückversetzt, denn auch die Outfits der Gäste sind dem Motto angepasst. Bunte Kleider, Schulterpolster, Frisuren die an Dauerwellen erinnern und viel Neon sind bei der Party zu bewundern.

Der Trend zum Neon setzt sich dann auch bei der Show fort, die diesmal von einer der beliebtesten Bands des Kult-Jahrzehnts eröffnet wird: Alphaville. Die deutschen Popper starten gleich mit ihrem Hit „Big in Japan“ ins Konzert. Die Sounds, die die DJs später auflegen, folgen den deutschen New Wave-Klassikern – Luftschlangen, Tänzer und eine beeindruckende Lichtshow inklusive. Die Event-Reihe findet den ganzen Sommer über statt und ist auch für Gäste, die nicht im Hotel wohnen, offen. Ein Tipp: Wer im Outfit der 1980er kommt, spart sich den Eintritt.

Persönliche Rockmusik

Rock Spa nach der Party So eine Nacht in den Eighties hinterlässt bei den meisten Gästen am Folgetag Spuren. Vielleicht einer der Gründe, warum das Rock Spa des Hotels am Tag danach besonders gut besucht ist. Obwohl die 1.350 Quadratmeter große Entspannungsoase mitten im Hotel liegt, ist sie abgeschottet vom Ibiza-Trubel. Die Umgebung soll zum Sehen, Hören, Riechen und Berühren anregen. Massagen und Beautybehandlungen sind, wie vom Hard Rock Hotel zu erwarten, bei selbst gewählter Musikuntermalung zu genießen. Entspannung ist das Motto. Denn die nächste Party lässt auf Ibiza nie lange auf sich warten.

The Rock must go on.