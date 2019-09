ORF-Wahlduell: "Unwahrheit, dass CO2-Steuer mehr Steuerbelastung bringt"

Fünf Duelle stehen am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ORF an: In der ersten Runde trifft ÖVP-Obmann Sebastian Kurz auf Werner Kogler von den Grünen, danach FPÖ-Chef Norbert Hofer auf Peter Pilz von der Liste JETZT.

Im dritten Duell stehen sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Neos-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger gegenüber. Grünen-Chef Kogler und sein ehemaliger Parteikollege Peter Pilz (Liste JETZT) sind dann danach dran. Hier könnte die inhaltliche Abgrenzung interessant werden.