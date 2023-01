Zu wenige Kassenärzte: Wie die ÖGK nun gegensteuern will

"Sorglos-Paket"

Die ÖGK bietet nun den Ärzten ein "Sorglos-Paket" für ihre Praxen an. In Art eines Baukastenmodells wird den Medizinern angeboten, dass man sich um die Ordination, deren Ausstattung, die IT, die Sprechstundenhilfen oder um die Abrechnungen kümmert. Die Ärzte können entweder einzelne Teile oder das gesamte Paket in Anspruch nehmen und sich dann auf ihre medizinische Arbeit konzentrieren. Die ÖGK will dieses Modell mit Partnern verwirklichen, denen die Ärzte dann einen Teil ihres Honorars für die in Anspruch genommenen Leistungen überweisen. Im Gespräch sind dazu noch verschiedene Varianten und rechtliche Hürden seien auch noch zu überwinden. Wurzer will dieses Modell aber noch heuer flächendeckend in ganz Österreich anbieten.

Außerdem bietet die ÖGK angehenden Kassenärzten ab dem Sommersemester 2023 insgesamt 50 Stipendien in der Höhe von 923 Euro monatlich für bis zu 42 Monate an. Voraussetzung ist, sich nach der Berufsausbildung für mindestens fünf Jahre zur Übernahme eines Kassenvertrages zu verpflichten. Bewerben können sich Studierende ab dem dritten Semester an einer öffentlichen Uni. Das Angebot gilt für die Bereiche Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderpsychiatrie und Gynäkologie.

Klar ist für den ÖGK-Generaldirektor aber auch, dass die Kassenverträge für die Ärzte und Ärztinnen attraktiver werden müssen. Die Verträge mit den Landes-Ärztekammern in den Bundesländern würden laufend angepasst, dabei gehe es nicht nur um die Honorare und neue Leistungen gemäß dem medizinischen Fortschritt, sondern etwa auch um Teilzeit- oder Jobsharing-Modelle um die Verträge auch "generationentauglich" zu machen.