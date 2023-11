Streitgespräch in ZiB2: Wer trägt Schuld an den 10.000 Toten in Gaza?

Auch in der gestrigen ZiB2 brachte es der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, nicht über die Lippen, die Worte "Hamas" und "Terrororganisation" in einem Satz unterzubringen.

"Niemand ist stolz auf ein Verbrechen, das die zivile Bevölkerung zum Ziel hat. Unsere Position ist klar: Angriffe auf Zivilisten sind zu verurteilen und durch nichts zu rechtfertigen – egal welche Seite, sie muss zur Rechenschaft gezogen werden", so Abdel Shafi. Die Verantwortung für die über 10.000 Toten in Gaza seit dem Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober sieht er beim Staat Israel. Der Rückschlag Israels "geht weit über Selbstverteidigung hinaus", Abdel Shafi spricht von einem Völkermord.

➤ Hier finden Sie unseren Live-Ticker zum Krieg in Gaza