Angehörige der Hamas-Geiseln: "Sie schrieb ein letztes Mal in den Familienchat"

Nach zwei Wochen voller Angst geschah doch noch das Wunder. Irgendwo am östlichen Rand des Gazastreifens stiegen Judith Raanan und ihre 17-jährige Tochter Natalie in einen braunen Geländewagen und fuhren zurück in die Freiheit. Die beiden israelisch-US-amerikanischen Doppelstaatsbürgerinnen waren am 21. Oktober die ersten beiden Geiseln, die von der Hamas freigelassen worden waren.

Für ihre Familie ist der Albtraum dennoch nicht vorbei, wie Tal Yeshurun am Donnerstag in Wien erzählt. Der Israeli ist ein Cousin von Judith und Natalie Raanan und einer von drei Angehörigen verschleppter Hamas-Geiseln, der am Abend bei einer Solidaritätskundgebung am Heldenplatz auftreten sollte.

