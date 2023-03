Woher kommt mein Fleisch? Kantinen müssen transparenter werden

Nach langen Verhandlungen steht fest: Mit 1. September müssen Großküchen wie Kantinen die Herkunft ihrer Speisen kennzeichnen. Das gaben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag via Aussendung bekannt. Es sei ein "erster konkreter Umsetzungsschritt für mehr Transparenz auf unseren Tellern“, so die Minister. Die Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung ist nun verpflichtend.

Was bedeutet die Neuregelung?

Künftig soll die Herkunft am Speiseplan oder "gut sichtbar auf einem Plakat bzw. Monitor" zu sehen sein. "Das schafft mehr Transparenz und macht die Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern sichtbarer", so Totschnig. "Gleichzeitig sage ich: Unser Weg hat damit erst begonnen – ich werde mich weiterhin mit aller Kraft für mehr Wahrheit auf unseren Tellern einsetzen."