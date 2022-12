Herkunftskennzeichnung für Kantinen-Essen kommt

Die Österreicher legen großen Wert auf die Herkunft von Lebensmitteln. Nun sollen Speisen in den Kantinen und in Großküchen mit einer Herkunfts-Kennzeichung versehen werden. Bis Mitte 2023 soll diese Herkunfts-Kennzeichung in Kraft treten. Welche Speisen konkret betroffen sind, steht in einem eigenen Speisenkatalog. Die Herkunfts-Kennzeichnung gilt nur für Fleisch, Eier und Milch. Die Gastronomie bleibt zunächst von der Regelung ausgenommen.

In Österreich gibt es rund 600 Kantinen und 42.000 Gastronomie-Betriebe. Rund 3,5 Millionen Speisen werden täglich außer Haus gegessen. Davon werden 2,2 Millionen in Kantinen oder Groß-Küchen gegessen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: