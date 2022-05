Wo Rot regiert: Rendi-Wagner holte sich Ezzes von Scholz

Nun also Berlin: Nachdem SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Parteifreund Olaf Scholz im Dezember in Brüssel getroffen hat, reiste die SPÖ-Chefin nun in die bundesdeutsche Hauptstadt, um den Kanzler zu sprechen.

Seit Dezember hat sich sicherheits- und wirtschaftspolitisch so ziemlich alles verändert, was sich verändern kann. Und so standen im Willy-Brandt-Haus, der Zentrale der Schwesterpartei SPD, an diesem Abend zwei große Themen auf der Agenda: der Krieg in der Ukraine. Und: Wie geht man mit der krisenhaften Situation der Wirtschaft, der Teuerung und vor allem der fragilen Energieversorgung um?