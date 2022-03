Vranitzky: "SPÖ muss Neutralität offener diskutieren"

"Es ist, wie es ist"

Nichts geboten bekam Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Rendi-Wagners Parteikollege - bekanntlich nicht ihr größter Unterstützer - blieb der Veranstaltung fern und feierte lieber den Geburtstag seiner Lebensgefährtin in Deutschland. "Terminkollisionen gibt's immer, überhaupt bei viel beschäftigten Leuten", sagte Vranitzky. "Ich bemühe da keine zusätzlichen Interpretationen meinerseits. Das war so und es ist, wie es ist."

Hält die türkis-grüne Bundesregierung bis zum Ende durch, sind erst 2024 die nächsten Nationalratswahlen. Ob die Bundes-SPÖ bis dahin so demonstrativ geschlossen hinter Rendi-Wagner bleibt? Man dürfe sich nicht zurücklehnen und sagen: "Die Frau Doktor Rendi-Wagner hat eine gute Rede gehalten und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das ist nicht so", befand Vranitzky. In Wirklichkeit müsse der Auftritt "der Anfang einer Intensivperiode sein", in der sich die Partei nicht mit vergangenen Erfolgen rühme, sondern den Fokus auf die Zukunft lege.