Ade, Löwelstraße: SPÖ bereitet sich auf einen Auszug vor

Dazu muss man wissen: Das Haus Löwelstraße 18 / Teinfaltstraße 11 ist im Eigentum der Stadt Wien. Diese vermietet das Objekt seit 1927 an die SPÖ, die sich im Gegenzug um die Instandhaltung kümmert. Der letzte kolportierte Mietpreis beträgt 4,27 Euro pro Quadratmeter – in dieser Top-Lage ist heute das Sieben- bis Zehnfache marktüblich, immerhin befindet man sich hinter dem Burgtheater am Ring.

Die billige Miete ist rechtlich in Ordnung, das bestätigen auch Experten wie der auf Parteienfinanzierung spezialisierte Hubert Sickinger. In der SPÖ ärgert man sich aber über etwas anderes: Die SPÖ hätte sich schon vor Jahren von der Stadt Wien aus dem günstigen Mietvertrag herauskaufen lassen können. Genau das hat die überschuldete ÖVP in den 1990er Jahren mit der Parteizentrale im Palais Todesco (Kärntner Straße) gemacht. Sie stieg freiwillig aus dem alten Mietvertrag aus. Im Gegenzug bekam sie 6,6 Millionen Euro.

Für die SPÖ ist diese Option de facto gestorben. Denn der Zustand der Löwelstraße soll so schlecht sein, dass die Partei sie entweder sanieren oder räumen muss. Fürs Sanieren ist kein Geld da. Doch wenn die SPÖ ohnehin ausziehen muss, kann die Stadt Wien schwer argumentieren, warum man dem Mieter einen Vertragsausstieg abkauft.