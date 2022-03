Rendi-Wagner: "Koalition betreibt Elfenbeinturm-Politik"

Geht es nach der SPÖ, so soll die Mehrwertsteuer auf Sprit auf 0 Prozent gesetzt werden. Die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom soll ebenfalls befristet ausgesetzt werden. Zudem plädiert die SPÖ für einen "Preisdeckel" bei Gas und Strom für Menschen mit geringem Einkommen. Strom dürfe, so die SPÖ-Idee, nicht mehr als 20 Cent pro Kilowattstunde kosten, Gas nicht mehr als 7 Cent pro Kilowattstunde.

"Elfenbeinturm-Politik"

"Ich hätte mir irgendetwas Konkretes erwartet, eine konkrete Maßnahme", gibt sich Rendi-Wagner enttäuscht über den "Energiegipfel" im Kanzleramt. Dieser brachte einen "Fakten-Check" aber keine konkreten Maßnahmen. Dass es aufgrund geltenden EU-Rechts nicht einfach möglich ist, die Mehrwertsteuer auf Sprit zu senken, das will Rendi-Wagner so nicht stehen lassen. "Wenn das nicht geht, dann soll die Regierung andere Maßnahmen setzen. Die Bundesregierung soll das tun, wozu sie gewählt wurde. Die Bundesregierung soll den Fakten-Check bei der Bevölkerung machen", so die SPÖ-Chefin. Die Koalition betreibe "Elfenbeinturm-Politik" und verhalte sich wie Marie-Antoinette ("Wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen").

Das WIFO befürwortet die Mehrwertsteuersenkung auf Sprit ebenfalls nicht. Auch das will die SPÖ-Chefin so nicht als Argument gelten lassen, das WIFO habe die positiven Effekte der Mehrwertsteuersenkung für kleinere Einkommen in früheren Studien dargelegt.