Niki Popper warnt: "Im Herbst Infektionswelle oder Erkrankungswelle"

Waren Sie über diese Rücknahme der Maßnahmen nicht informiert?

Dass die Maskenpflicht zurückgenommen werden soll, wurde im Februar von der Politik festgelegt, von der Rücknahme der Homeofficeregelung habe ich nach meiner Erinnerung erfahren, als die Verordnung konkret formuliert wurde.

Sind Sie angesichts der steigenden Zahlen dafür, dass diese Maßnahmen wieder eingeführt werden?

Der Kern des Problems ist ein anderer: Man hat die Strategie in der Pandemiebekämpfung de facto geändert, ohne die Menschen mitzunehmen. Zuerst hat man zwei Jahre gesagt, sie sollen sich ja nicht anstecken. Nun sind die Positivtestungen nicht mehr die relevante Größe. Wenn man das so entscheidet, sollte man es besser kommunizieren. Ich habe in diversen Sitzungen vorgeschlagen, Menschen mit kleinen Kindern und älteren Verwandten adaptierte Konzepte anzubieten. Oder nachgefragt: Was passiert im Spitalswesen, wenn zu viele Arbeitskräfte auf einmal ausfallen, weil sie krank werden oder kranke Familienangehörige betreuen? Das sind jetzt die relevanten Themen.

Welche Antworten haben Sie bekommen?

Eher verstörende. Die Situation ist die: Es gibt kaum Kontaktreduktion mehr, das Homeoffice ist aufgehoben, die Teststrategie läuft in wenigen Wochen aus. Das passt aktuell einfach nicht mehr zusammen. Wie gesagt: Der Anstieg auf die 50.000 war nicht in unseren Prognosen. Aber es ist nicht mehr so entscheidend, ob wir fünf Tage hindurch 50.000 Infizierte haben oder einige Tage länger 30.000. Entscheidend ist, dass die Strategiebausteine besser zusammenpassen müssen.